Сорина рассказала, что помешало ей завоевать медаль в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в финале спринтерской гонки на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Что не получилось? В финале со старта надо было уходить одной по лыжне, но не вышло. Передо мной встала Дальквист, и я не смогла пойти своим темпом в подъём, поскольку она сбавила скорость и мы пошли кучей. В предыдущих забегах как раз удавалось реализовывать своё преимущество на подъёме, и всё хорошо получалось. Единственное, что я в тот момент видела, это Наташу Непряеву и шведку, так что я выбрала перестроиться к шведке, надеясь, что на финише она отработает лучше. Так и вышло, она была первая, а я заехала за ней, пройдя в финал. Правда, в шведку я всё-таки воткнулась сразу после того, как встала за ней», — цитирует Сорину «Матч ТВ».

Россиянка заняла пятое место в гонке, финишировав вслед за соотечественницей Натальей Непряевой.

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