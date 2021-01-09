Бородавко оценил выступление россиян на этапе «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление своих подопечных в мужском и женском спринте на «Тур де Ски».
Бородавко оценил выступление россиян на этапе «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«В целом неплохие выступления: второе и третье место у мужчин. Жаль, не добрались до победы. У женщин две спортсменки бежали в финале, но не получилось, заняли четвёртое и пятое место. У шведов и шведок сегодня была великолепная смазка. Видно, что лыжи работали здорово, лучше, чем у нас. Обозначились и другие проблемы, которые нужно решать. Все очень устали: кто-то чувствует себя чуть получше, кто-то чуть хуже», — цитирует тренера «Чемпионат».

У россиян второе место в спринте занял Глеб Ретивых, действующий лидер общего зачёта «Тур де Ски» Александр Большунов стал третьим.

У женщин лучший результат показала Наталья Непряева, финишировавшая четвёртой.

Ранее сообщалось, что Ретивых стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третий.

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