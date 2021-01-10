Логинов выступит в эстафете на этапе КМ, несмотря на смерть отца

Короткая ссылка
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что у Александра Логинова скончался отец, но спортсмен всё равно выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Логинов выступит в эстафете на этапе КМ, несмотря на смерть отца
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«У Логинова в семье трагедия, мы можем ему только спасибо сказать, что выходит на старты. Он не успел потренироваться. У него отец умер. Саша бежит ходом слабее, чем мы ожидаем, но так вышло, что не получилось нормально подготовиться к этапу», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Логинов в смешанной эстафете побежит на третьем этапе.

9 января по итогам мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов показал 17-й результат.

Ранее Дмитрий Васильев выразил мнение, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить