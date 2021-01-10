Логинов выступит в эстафете на этапе КМ, несмотря на смерть отца
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«У Логинова в семье трагедия, мы можем ему только спасибо сказать, что выходит на старты. Он не успел потренироваться. У него отец умер. Саша бежит ходом слабее, чем мы ожидаем, но так вышло, что не получилось нормально подготовиться к этапу», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Логинов в смешанной эстафете побежит на третьем этапе.
9 января по итогам мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов показал 17-й результат.
Ранее Дмитрий Васильев выразил мнение, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ.