Логинов выступит в эстафете на этапе КМ, несмотря на смерть отца

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что у Александра Логинова скончался отец, но спортсмен всё равно выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«У Логинова в семье трагедия, мы можем ему только спасибо сказать, что выходит на старты. Он не успел потренироваться. У него отец умер. Саша бежит ходом слабее, чем мы ожидаем, но так вышло, что не получилось нормально подготовиться к этапу», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Логинов в смешанной эстафете побежит на третьем этапе.

9 января по итогам мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов показал 17-й результат.

Ранее Дмитрий Васильев выразил мнение, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ.