Васильев считает, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ
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«У Логинова шансы набрать форму к чемпионату мира ещё пока есть. Он — очень опытный спортсмен, себя знает. Знает, когда и как ему надо подводиться. В прошлом году он это доказал и на чемпионате мира выглядел гораздо лучше. Надеюсь, в этом году у него тоже всё получиться», — цитирует Васильева Sport24.
По итогам мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов показал 17-й результат.
Ранее Елисеев высказался о своих промахах во время гонки преследования на этапе КМ в Оберхофе.