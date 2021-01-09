Васильев считает, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о перспективах чемпиона мира Александра Логинова на грядущем мировом первенстве.
Васильев считает, что у Логинова есть шансы набрать форму к началу ЧМ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«У Логинова шансы набрать форму к чемпионату мира ещё пока есть. Он — очень опытный спортсмен, себя знает. Знает, когда и как ему надо подводиться. В прошлом году он это доказал и на чемпионате мира выглядел гораздо лучше. Надеюсь, в этом году у него тоже всё получиться», — цитирует Васильева Sport24.

По итогам мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов показал 17-й результат.

Ранее Елисеев высказался о своих промахах во время гонки преследования на этапе КМ в Оберхофе.

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