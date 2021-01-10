Васильев заявил, что не видит у сборной России по биатлону предпосылок для подиума в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил шансы на завоевание медалей сборной России по биатлону на заключительных гонках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе.

«Не очень вижу предпосылок для того, чтобы наши смогли зайти сегодня на подиум. Только если все «застрелятся», а мы все попадём, как было в прошлом году. Но это исключение из правил. Шансов у нас мало. Бежим плохо, стреляем плохо. Общий фон такой», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его словам, нет повода говорить о чём-либо позитивном. Он выразил мнение, что команда неправильно готовилась к сезону и необходимо думать, как её централизовать в будущем.

Российские биатлонисты не могут завоевать медали уже 43 гонки подряд.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выступит в эстафете на этапе КМ, несмотря на смерть отца.