«Слёзы наворачиваются на глаза»: что говорили после победы сборной России в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

После победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе у Эдуарда Латыпова на глаза наворачивались слёзы. Об этом россиянин заявил по окончании гонки. Также он рассказал, как ему удалось опередить на финише Кентена Фийона Майе и Стурлу Холма Легрейда. В свою очередь, Светлана Миронова поблагодарила сервис-бригаду за отличную работу лыж. А двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что успех вселит в коллектив уверенность.

«Главное, получилось порадовать болельщиков»

Победа сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе стала настоящей сенсацией. Казалось, отечественной четвёрке будет тяжело соперничать с сильнейшими командами, но ей удалось не только завоевать медаль, но и занять первое место.

Главным героем гонки стал Эдуард Латыпов, который на финише опередил и француза Кентена Фийона Майе, и норвежца Стурлу Холма Легрейда, занимающего второе место в общем зачёте КМ.

После окончания эстафеты спортсмен признался, что испытал бурные эмоции. Также он рассказал, как чувствовал себя на последнем огневом рубеже, где допустил два промаха, и как ему далась работа на последних метрах дистанции.

«Слава богу, всё получилось. Рад, что мы за столь долгое время смогли завоевать золото. У меня сейчас слёзы наворачиваются на глаза. На стойке в голове пролетали разные мысли, но гнал их в сторону. Главным было — доработать. Быстро отстрелял дополнительный патрон и пошёл в борьбу. Ощущал, что могу бежать. Так и получилось — догнали француза, а затем пошли финишные разборки. Чувствовал в себе силы. У меня лыжи чуть лучше ехали, чем у норвежца. Знал, что на равнине получу преимущество, и тренеры тоже подсказывали по тактике. Оставалось просто это сделать. Слава богу, получилось», — поделился Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Невероятным финишным спуртом Эдуарда остались удивлены даже соперники. Так, Легрейд признался, что ничего не смог поделать с россиянином.

«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым», — цитирует норвежца NRK.

What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! 🙀 @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21pic.twitter.com/5ubXSZaId4 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Великолепную гонку провела и Светлана Миронова, которая сумела поднять сборную России с девятого места на первое. Она призналась: в этой эстафете решила работать в своём темпе, а не стремиться с ходу отыгрывать отставание, и эта тактика принесла свои плоды.

«Сегодня решила, что пойду в своём темпе. Сколько раз уже в эстафетах бросалась в гонку, загонялась — и стрельба получалась не очень хорошей. Шла в своём темпе, всё контролировала. Сначала работала на стрельбу, а на последнем круге бросилась в гонку. На стрельбище всё было хорошо, и у меня вообще не возникало никаких мыслей, просто делала свою работу правильно. Не смотрела, кто рядом, погрузилась в себя. Лыжи были огонь, спасибо сервису», — сказала Миронова.

Лидеру отечественной сборной Александру Логинову пришлось особенно нелегко, ведь, как сообщил в преддверии гонки старший тренер национальной команды Юрий Каминский, биатлонист недавно потерял отца. Позже главный тренер сборной России Валерий Польховский уточнил, что это произошло в конце года. Тем не менее чемпион мира справился со своей работой практически идеально.

«Хороший день. Главное, получилось порадовать болельщиков. Прекрасно понимаю, что от нас все этого ждут. Мы стараемся. Очень рад, что именно в сегодняшней эстафетной гонке нам удалось подняться на подиум. Видел, как Миронова уходит на финишный круг. Просто фантастический финишный круг. Когда получил от неё отрыв, конечно, идти было комфортнее. Но стрельба с промахом — всё равно непозволительно для меня. Однако соперники позволили ошибиться, а моё состояние помогло бороться и передать Латыпову эстафету с маленьким отрывчиком», — порадовался Логинов.

Не слишком удачно в составе российской четвёрки выступила лишь Ульяна Кайшева. Спортсменка бежала первый этап и передала эстафету Мироновой только девятой. Тем не менее Кайшевой удалось сильно отработать на последнем круге. Тем самым биатлонистка опровергла слова комментатора Дмитрия Губерниева, который в прямом эфире предположил, что она проиграет лидеру около 45 секунд (вышло 30). Ульяна призналась, что после финиша журналист даже принёс ей извинения.

«Принимаю ли их? Конечно. Каждый раз готова принимать извинения. Получилась достаточно проблемная пристрелка, почему-то не вышло работать на ней. Так вышло и в гонке. К счастью, справилась с дополнительными патронами — и промахи не вызвали огромных проблем. Казалось, не осталось сил на последний круг? Это только кажется. На самом деле у меня просто такая раскатистая техника. Но просто хорошо едут лыжи, можно катить. Первые два круга прошла в своём темпе, поэтому смогла выдать скорость на последнем», — подытожила Кайшева.

«Я виноват, что огласил информацию о смерти отца Логинова»

После победной гонки Каминский, первым рассказавший о смерти отца Логинова, признался, что тот, возможно, обиделся на него за это.

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«Как Логинову удалось собраться, надо спрашивать у него, а не у меня. Я хочу сказать, что вчера эту информацию огласил и виноват перед Сашей, он не хотел этого делать. Мне показалось, лучше сбросить эту ношу с него. Может быть, он даже на меня обиделся, не знаю. По крайней мере, я перед ним виноват», — рассказал специалист в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Тренер объяснил, что решение поставить Латыпова на последний этап оказалось связано в том числе с неважным психологическим состоянием Логинова.

«Понимая состояние Саши, решили его поберечь и снять с него ответственность. Оставался только Эдуард. Он всегда говорит, что не нервничает. Мы с Латыповым разобрали тактические варианты на случай борьбы на финише. Один — на подъёме, второй — острый, спринтерский финиш. Он всё хорошо сделал. От четвёртого места был приличный отрыв, поэтому стало понятно, что нужно постараться взять ситуацию и выжать максимум. Сюрприз ли, что Латыпов победил на финише? Наверное, да. Мы работали над этим», — добавил Каминский.

Польховский слова коллеги опроверг и подчеркнул, что решение поставить Латыпова на четвёртый этап было продиктовано желанием «создать резерв» в эстафетах на данном отрезке.

«Спортсмены должны уметь бегать любой этап в эстафете. Логинов всё время работал на четвёртом, нам же нужно иметь резерв, человека, который мог бы подстраховать в той или иной ситуации. Первый, кого мы определили, — Латыпов. Эдик сегодня показал, что готов соревноваться и достойно выступать на заключительном этапе», — приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.

Также специалист рассказал, как на отечественных биатлонистах сказывалась безмедальная серия в рамках Кубка мира, насчитывающая 43 гонки.

«Подсчётами занимаются статистики, спортсмены же работают над собой, команда ведёт планомерную подготовку, поэтапно решая свои задачи. Каждый в сборной, в том числе и спортсмены, которые сегодня не стартовали, теперь ещё больше поверит в себя, в то, что может соревноваться на более высоком уровне», — добавил Польховский.

«Будем надеяться, теперь результаты пойдут в гору»

Остались довольны выступлением россиян и эксперты. В частности, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов сравнил реакцию в стране на этот успех с реакцией на триумф на первенстве планеты или даже Олимпийских играх.

«Думаю, теперь ребятам психологически будет полегче. Очень значимо, когда ты долго не можешь показать результат, а потом сразу же выигрываешь. Слишком много негативной информации постоянно поступает из мира биатлона, но сейчас мы получаем хорошие новости: сначала Матвей Елисеев с Евгенией Павловой выиграли Рождественскую гонку, а теперь — победа в смешанной эстафете», — цитирует Черезова «Спорт-Экспресс».

А двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что победа в смешанной эстафете вселит уверенность в отечественных биатлонистов и поможет им в дальнейшем выступать ещё более успешно.

«Долгожданное событие, порадовали. Будем надеяться, теперь результаты пойдут в гору. Сезон ещё в самом разгаре, поэтому отрадно. Я не то что ждала триумфа, но очень хотелось этого, говорила: «Начните же прорываться хоть чуть-чуть». Всегда ожидаю от нашей команды успехов. Думаю, лучшие результаты впереди. Настроение подняли, желаю им в дальнейшем таких же выступлений, буду болеть и переживать. Не всё у нас ещё потеряно, надежда никогда не умирает», — подытожила Резцова.

В свою очередь, другой двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по итогам гонки выделил Логинова. По его словам, биатлонист, выйдя на старт, совершил подвиг.

«Это просто мужской поступок. Он мог совершенно спокойно отказаться бежать, никто бы ему и слова не сказал. Но Александр решил стартовать — просто молодец. Будем верить, что сегодняшняя победа — это только начало», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Похвалил отечественную команду даже четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент СБР Александр Тихонов, который, как правило, предельно жёстко оценивает всё происходящее в отечественном биатлоне.

«Очень приятно! Порадовали за столь долгое время. Дай бог, чтобы всё сложилось! Наконец любители биатлона в России порадуются по-человечески. Сложно сказать, продержим ли форму до чемпионата мира. Всё зависит от мудрости тренеров. Большая радость! Просто сказка», — сказал Тихонов.