Латыпов заявил, что очень рад победе в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее Светлана Миронова поделилась эмоциями после своего выступления в смешанной эстафете.