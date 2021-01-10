Миронова об эстафете на этапе КМ в Оберхофе: лыжи были огонь

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после своего выступления в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Миронова об эстафете на этапе КМ в Оберхофе: лыжи были огонь
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сегодня я решила, что пойду в своём темпе. Сколько раз уже было на эстафетах, что бросалась в гонку сразу, загонялась, а потом стрельба получалась не очень хорошей. Шла в своём темпе, всё контролировала», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, сначала она работала на стрельбу, а в заключительный момент бросила все силы на ход. При этом она подчеркнула, что в тот момент у неё не было вообще никаких мыслей.

«Не смотрела, кто рядом, была в себе. Лыжи были огонь, спасибо сервису», — добавила Миронова.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить