Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету впервые за девять лет.

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Последний раз россияне выигрывали в миксте 25 ноября 2012 года в Эстерсунде. Тогда в составе национальной команды бежали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты прервали антирекордную серию из 43 гонок без медалей.