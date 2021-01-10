Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года

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Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету впервые за девять лет.
Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли первое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 

Последний раз россияне выигрывали в миксте 25 ноября 2012 года в Эстерсунде. Тогда в составе национальной команды бежали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов. 

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты прервали антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

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