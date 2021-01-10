Резцова о победе в смешанной эстафете: у сборной России по биатлону ещё не всё потеряно

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о победе сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Резцова о победе в смешанной эстафете: у сборной России по биатлону ещё не всё потеряно
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Долгожданное событие, порадовали. Будем надеяться, что теперь результаты пойдут в гору. Сезон в самом разгаре, поэтому отрадно!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её словам, ей давно хотелось увидеть победу россиян и она ждала успешного выступления.

«Ребята действительно порадовали. Думаю, лучшие результаты ещё будут. Настроение подняли, желаю им в дальнейшем таких же выступлений, буду болеть и переживать. Не всё у нас ещё потеряно, надежда никогда не умирает», — добавила Резцова.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее Сергей Чепиков признался, что не верил в победу сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

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