Чепиков признался, что не верил в победу сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Чепиков признался, что не верил в победу сборной России в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
  • © РИА Новости / Владислав Белогруд

«Долгожданная медаль, тем более золото. Даже не верилось в это. Рада вся биатлонная общественность. Всех поздравляю, надеюсь, это только начало. Верю, что удача в последующих гонках будет нам благоволить. Видно, что та же Миронова набирает. Были плодотворные сборы на Красной Поляне. Здорово, что победили», — цитирует Чепикова «Чемпионат».

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее Латыпов заявил, что очень рад победе в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону.

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