Майгуров: кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о своём отношении к самоподготовке спортсменов национальной сборной команды.

«У меня нет претензий к старшим тренерам. Но меня не устраивает тот факт, что мужская команда тренировалась по разным планам, какие-то спортсмены работали индивидуально. Кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно. Результаты не дают права отпускать в свободное плавание кого-то из спортсменов», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что глава СБР не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников.