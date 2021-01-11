Майгуров: кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о своём отношении к самоподготовке спортсменов национальной сборной команды.
Майгуров: кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У меня нет претензий к старшим тренерам. Но меня не устраивает тот факт, что мужская команда тренировалась по разным планам, какие-то спортсмены работали индивидуально. Кроме Логинова, я вряд ли допущу, чтобы кто-то ещё тренировался отдельно. Результаты не дают права отпускать в свободное плавание кого-то из спортсменов», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что глава СБР не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников.

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