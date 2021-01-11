Глава СБР не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров допустил возможность проведения совместных сборов национальных команд по биатлону и лыжным гонкам.
Глава СБР не исключил совместных сборов российских биатлонистов и лыжников
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Если честно, я уже меньше смотрю на результаты этого сезона и думаю о перспективе подготовки к Олимпийским играм 2022 года. Хотел бы обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они набрались терпения. Мы не сидим сложа руки и думаем над этим, совещаемся, подтягиваем разных специалистов. Весной будет озвучена определённая модель подготовки сборной России. Будут ли совместные сборы с лыжниками? На первом этапе это будут консультативные совещания со специалистами. Совместные сборы с лыжниками возможны, но один вместе проведённый сбор ничего не даст. Мы рассматриваем все варианты, но нам сейчас нужны новые методики и техники», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

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