Появилось видео победного финиша Латыпова в смешанной эстафете в Оберхофе

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В сети опубликовали видео победного финиша российского биатлониста Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Появилось видео победного финиша Латыпова в смешанной эстафете в Оберхофе
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

На финише Латыпов обогнал норвежца Стурлу Холма Легрейда.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете.

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