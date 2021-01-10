Появилось видео победного финиша Латыпова в смешанной эстафете в Оберхофе
- © РИА Новости / Наталья Горшкова
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).
На финише Латыпов обогнал норвежца Стурлу Холма Легрейда.
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.
Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете.
What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! 🙀 @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21pic.twitter.com/5ubXSZaId4— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021