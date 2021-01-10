Появилось видео победного финиша Латыпова в смешанной эстафете в Оберхофе

В сети опубликовали видео победного финиша российского биатлониста Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

На финише Латыпов обогнал норвежца Стурлу Холма Легрейда.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.

Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете.