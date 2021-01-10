Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете
- РИА Новости
Комментатор опубликовал видео в своём Instagram.
«Господи! Дождались!» — подписал пост Губерниев.
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе с результатом 1 час 8 минут 21,7 секунды и прервала антирекордную серию из 43 гонок без медалей.
Ранее Анфиса Резцова отметила, что у сборной России по биатлону ещё не всё потеряно после победы в Оберхофе.