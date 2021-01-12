Тренер сборной России: нормальные человеческие отношения куда-то безвозвратно уходят

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказал мнение о взаимоотношениях между тренерами и спортсменами.

«Полагаю, что за очками, планами, секундами и методиками мы очень часто перестаём видеть конкретного спортсмена. Не думаю, что это проблема только биатлона. Скорее определённое свойство времени. Откровенно скажу: после стольких лет сотрудничества со спортсменками в качестве личного наставника тяжело даётся перестройка на работу с командой. Своих ведь воспитываешь иначе — возишься с ними, как с детьми. Можешь прикрикнуть, где нужно, и знаешь, что на тебя не обидятся, поскольку делаем общее дело», — рассказал Шашилов RT.

Он отметил, что, работая в сборной, необходимо постоянно себя контролировать, поскольку никогда не знаешь, какой окажется реакция на те или иные слова и к каким последствиям приведёт та или иная ситуация.

«Иногда даже кажется, что мы люди из разных миров. Для меня, например, абсолютно нормально купить спортсменке цветы, придумать какие-то подарочки-безделушки на Новый год. Все мои девчонки давно привыкли к этому. А здесь вдруг увидел абсолютное непонимание. Типа: он нам новогодние подарки зачем-то принёс — мы теперь что, обязаны ему, получается? Даже не представляете, как такие мелочи могут выбивать из колеи. Но они — достаточно распространённое явление. Потому и говорю, что это проблема всего нашего спорта, а возможно, и всего поколения нынешних спортсменов. Люди во всём видят подвох или пытаются просчитать собственную выгоду, в то время как нормальные человеческие отношения куда-то безвозвратно уходят», — добавил специалист.

Ранее Шашилов высказал мнение, что Светлана Миронова проделала изумительную работу в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.