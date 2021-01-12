Шашилов считает, что Миронова проделала изумительную работу в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказал мнение о победе национальной команды в смешанной эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Когда бегут свои, всегда веришь до конца. Надеешься на какое-то чудо, особенно в Новый год. Как без этого жить? Скучно», — рассказал Шашилов RT.

Он также оценил вклад своей подопечной Светланы Мироновой в результат команды.

«В последних стартах она очень чётко начала понимать, почему в гонке случается та или иная ошибка. В смешанной эстафете была проделана просто изумительная работа. Сказал бы, что это лучшая гонка в её жизни. Всё, над чем мы бились, получилось. Медаль — это приходящее явление: сегодня есть, завтра нет. Поэтому прежде всего имею в виду показатели. До пика формы ещё работать и работать, но всё, что Светлана показала в эстафете, — это максимум, на который она способна в нынешнем состоянии. Хотя работать в условиях коронавируса — без тренажёрного зала и бани — очень непросто. Но мы стараемся», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по биатлону состоится в запланированные сроки.