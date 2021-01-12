Тренер — о сборной России по биатлону: в нашем распоряжении маленький и довольно шаткий журнальный столик

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, какую задачу он считает главной в работе с национальной командой.
Тренер — о сборной России по биатлону: в нашем распоряжении маленький и довольно шаткий журнальный столик
  • © РИА Новости / Евгений Тумашов

«Конечно, прилагаем все силы, чтобы уже сейчас у девочек появился результат. Но считаю гораздо более важной задачей сколотить команду. Объединить людей, научить их долго и много тренироваться, чтобы выдерживали сезон от начала и до конца без эмоциональных и физиологических провалов. Условно говоря, сейчас в нашем распоряжении есть маленький и довольно шаткий журнальный столик. А должен быть крепкий стол, за которым могут разместиться полтора-два десятка человек, включая спортсменов, тренеров, технический персонал и обслугу, и который способен стать для всех нас своеобразной точкой опоры. Как у прыгунов с трамплина: попал в отталкивание — полетел. Неважно даже, окажусь ли за этим столом я сам. Но только в этом случае у нас появится команда, способная завоёвывать медали», — рассказал Шашилов RT.

Ранее он заявил, что времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое.

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