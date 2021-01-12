Шашилов: времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказал мнение об отношении спортсменов к тренерам национальной команды в условиях частых смен состава тренерского штаба.
Шашилов: времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое. Сейчас каждый атлет должен сам понимать, что и зачем делает. Но на практике зачастую происходит совсем иное. Человек, который готовился индивидуально, приезжает на Кубок мира. Спрашиваешь, есть ли у него план подготовки, и слышишь в ответ: «Сейчас позвоню тренеру, спрошу». Так что некая проблема русского Ивана-дурака, лежащего на печи, у нас просматривается. Когда человек хочет и принцессу в жёны, и полцарства в придачу, но ему в голову не приходит, что ради этого хорошо бы сначала с печи слезть. Задуматься, например: если приезжаем на стадион в день гонки за 15 минут до начала пристрелки и видим, что остальные сборные прибыли раньше и уже вовсю разминаются, то зачем-то они это делают? А ведь из мелочей по крупицам складывается большой результат», — рассказал Шашилов RT.

Ранее он высказал мнение о взаимоотношениях между тренерами и спортсменами.

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