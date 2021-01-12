Губерниев прокомментировал разговоры о возможном переходе лыжника Большунова в биатлон

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о разговорах о возможном переходе лыжника Александра Большунова в биатлон.
Губерниев прокомментировал разговоры о возможном переходе лыжника Большунова в биатлон
  • РИА Новости

«Я никак не пойму, зачем задавать Большунову вопросы о переходе в биатлон? Его папе? Экспертам? Друзьям? Большунов — гений лыжных гонок! Там пусть и творит! Давайте ещё Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины, я вообще молчу», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Большунов является лидером и действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Он также два года подряд выигрывал многодневку «Тур де Ски».

Ранее отец Большунова признался, что хотел отдать сына в биатлон.

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