Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе, Елисеев — десятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Время спортсмена составило 24 минуты и 43,6 секунды. Второе место с отставанием в 12,4 секунды занял его соотечественник Стурла Легрейд, третьим стал немец Арнд Пайффер (отставание 27,9 секунды). Все три призёра обошлись без промахов на стрельбе.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он также закрыл все мишени с первой попытки, но уступил победителю 47,5 секунды.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по биатлону 2021 года пройдёт в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.