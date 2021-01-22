Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Россиянин не допустил ни одного промаха за четыре огневых рубежа и финишировал за 48 минут 41,8 секунды.

Второе место занял норвежец Стурма Холд Легрейд с отставанием 58,5 секунды. Тройку лучших замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+1:10,6).

Россиянин Евгений Гараничев занял по итогам гонки 14 место, допустив два промаха, и уступив победителю 2 минуты 11,2 секунды. Эдуард Латыпов с четырьмя промахами стал 50-м, Антон Бабиков, с тремя промахами — 51-м, Кирилл Стрельцов с пятью промахами — 65-м, Илья Гаврилов, также с пятью промахами занял 91-е место.

Ранее сообщалось, что перед стартом индивидуальной мужской гонки на этапе Кубка мира по биатлону Антерсельву заволокло туманом.