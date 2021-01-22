Перед стартом индивидуальной мужской гонки на этапе КМ по биатлону Антерсельву заволокло туманом
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Как сообщает «Матч ТВ», Антерсельву заволокло туманом и пока нельзя спрогнозировать, изменится ли погода.
«Видно плохо, на пристрелке могут возникнуть сложности. Но я обязан провести пристрелку, будем искать выход из этой ситуации», — сказал тренер сборной России по биатлону Максим Максимов.
Изначально старт гонки был запланирован 22 января на 15:15 мск.
Ранее сообщалось, что Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве.