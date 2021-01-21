Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, россиянки — вне топ-5

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Представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женской индивидуальной гонки на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве.
Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, россиянки — вне топ-5
  • Reuters

Австрийская биатлонистка преодолела дистанцию за 42:29,3, допустив один промах. Второе место заняла украинка Юлия Джима, третьей стала представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, показавшая шестой результат. Светлана Миронова заняла седьмое место, а Ульяна Кайшева — девятое.

Ранее сообщалось, что все участники этапа КМ по биатлону в Антерсельве получили отрицательный результат теста на COVID-19.

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