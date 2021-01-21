Все участники этапа КМ по биатлону в Антерсельве сдали отрицательный тест на COVID-19

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве у спортсменов не было выявлено случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). По информации источника, всего было проведено 600 тестов. Все они дали отрицательный результат.

Кроме того, были проведены дополнительные ПЦР-тесты на этапе Кубка IBU в Германии. Был зафиксирован только один случай коронавируса — у биатлониста сборной Польши, он был отправлен на карантин.

Седьмой этап Кубка мира пройдет 21—24 января в Антерсельве. Второй этап IBU, который завершится 23 января, проходит на горе Арбер в Германии.

Ранее сообщалось, что в сборной Словении по биатлону выявлен коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе.