Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках

Российский биатлонист Александр Логинов принёс национальной сборной первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.

Логинов, ставший победителем индивидуальной гонки на 20 км на этапе в Кубка мира в итальянской Антерсельве, принёс национальной команде первую медаль с февраля 2020 года, когда он же на чемпионате мира, также проходившем в Антерсельве, завоевал золото в спринте на 10 км и бронзу в гонке преследования на 12,5 км.

С тех пор россияне не выигрывали медали в личных соревнованиях. Безмедальная серии сборной России прервалась в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ по биатлону в Антерсельве.