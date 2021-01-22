Логинов заявил, что доволен своим выступлением в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антерсельве

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Можно в актив занести эту гонку. Справиться со стрельбой на такой высоте для меня было важно. Конечно, в индивидуальной гонке в нынешней ситуации, когда все спортсмены и бегут быстро, и стреляют точно, надо только работать на ноль. То, что гильза на стрельбе застряла, это не сильно выбило — выбило падение. Очень сильно сбил дыхание, метров 200 прошёл с одной палкой. Воткнулся в подъём без скорости, это очень сильно меня подкосило на финишном круге. В любом случае я доволен», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

28-летний биатлонист стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию в 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.