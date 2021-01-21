Без медалей, но с достоинством: три россиянки финишировали в топ-10 индивидуальной гонки КМ по биатлону

Седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал в итальянской Антерсельве с женской индивидуальной гонки. Российские спортсменки остались без медалей, но до последнего претендовали на попадание в тройку. Евгения Павлова заняла шестое место, за ней расположилась Светлана Миронова, а Ульяна Кайшева финишировала девятой. Вместе с Ларисой Куклиной они обеспечили себе участие в субботнем масс-старте.

Лучшие биатлонисты мира перебрались из немецкого Оберхофа в итальянскую Антерсельву, где в прошлом году проходил чемпионат мира. Первой в программе соревнований оказалась женская индивидуальная гонка, медали в которой до этого разыгрывались только на стартовом этапе в финском Контиолахти.

Российские спортсменки одни из первых начали покорять 15-километровую дистанцию. Лариса Куклина убежала из стартового городка под третьим номером, а Евгения Павлова — под седьмым. Для неё это был дебют на трассе в Антерсельве — раньше выступать на итальянском среднегорье ей не приходилось. Через считанные минуты после россиянок в борьбу вступили основные фаворитки, которые надеялись пораньше финишировать и избежать снегопада.

Однако этот расчёт не оправдался — заметать трассу и стрельбище стало почти сразу после начала гонки. Куклина и Павлова к осадкам оказались готовы и прошли первый рубеж чисто. Они ненадолго захватили лидерство, пока их за счёт скорости не обошла лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Другие известные спортсменки не могли подвинуть россиянок из-за промахов — этой участи не избежали норвежка Тириль Экхофф и немка Франциска Пройсс.

Good start for the yellow bib - Marte Olsbu Roeiseland takes the lead after the first prone. How many women are going to hit the perfect score today? What do you think? #ANT21 🤗https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/bCKEC1Dagw — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Пока Куклина и Павлова бежали второй круг, снегопад усилился. Куклиной он не помешал проявить себя на первой стойке и закрыть все мишени. Павлова же заработала одну штрафную минуту, из-за которой её преимущество над подругой по команде превратилось в 33-секундное отставание. Следом за россиянками на стрельбище прибежала Олсбю-Ройселанн, и она допустила уже два промаха, потеряв шансы на медали.

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Третьей из россиянок стартовала Ульяна Кайшева. Когда она прибыла на первую лёжку, Павлова и Куклина по-прежнему были в тройке лидеров, и Кайшева благодаря безошибочной стрельбе вклинилась между ними. Чуть позже их трио отодвинули итальянка Лиза Виттоцци и француженка Анаис Шевалье-Буше, а быстрее их всех оказалась австрийка Лиза Тереза Хаузер. Вскоре на стрельбище появилась Светлана Миронова — чистая стрельба позволила ей подняться на шестое место, а все россиянки оказались в промежуточной первой восьмёрке.

На втором рубеже Кайшева и Миронова тоже закрыли все мишени, чего многим иностранкам не удавалось. Они стали уступать только Хаузер, Шевалье-Буше, а чуть позже ещё одной француженке, Жюстин Бреза-Шевалье. Куклину и Павлову к тому времени уже далеко оттеснили от лидирующих позиций, но две россиянки по итогам половины гонки всё ещё были претендентами на медали.

Правда, на следующих огневых рубежах такой же точности они не демонстрировали. Кайшева сразу допустила два промаха на третьей стрельбе, Миронова сделала по одной ошибке на каждой остановке. Последняя осечка Мироновой стоила ей медали — даже с одной штрафной минутой она претендовала на бронзу, но в итоге опустилась на седьмое место. Миронова даже оказалась позади Павловой, которая тоже допустила в гонке два промаха, но ходом оказалась быстрее.

Позиции россиянок после четвёртой стрельбы сохранились и на финише. Павлова стала шестой, Миронова в споре с белоруской Динарой Алимбековой вырвала седьмое место. Ещё двумя строчками ниже оказалась Кайшева. Каждая из россиянок могла бы выиграть при условии чистой стрельбы, а одна лишняя закрытая мишень принесла бы бронзу и позволила прервать безмедальную серию женской сборной, которая насчитывала на тот момент 38 гонок.

Впрочем, попадание сразу трёх россиянок в первую десятку тоже можно было признать успехом. Павлова, Миронова и Кайшева не только укрепили позиции сборной в Кубке наций, но и обеспечили себе участие в субботнем масс-старте. Куклина с одним промахом показала 14-й результат и тоже отобралась в гонку с общего старта, а заодно позволила тренерскому штабу не беспокоиться по поводу состава на эстафету — сразу четырёх спортсменок в топ-15 не делегировала ни одна другая страна.

Ещё две российские биатлонистки не смогли обратить на себя должного внимания. Ирина Казакевич на первых трёх рубежах допустила по одному промаху, а на последнем вовсе закрыла лишь две мишени. С шестью штрафными минутами она финишировала 65-й. Татьяна Акимова в первой гонке после второго возвращения в сборную поначалу выступала достойно, но тоже допустила три промаха на заключительном стрельбище. До этого она уже совершила две ошибки, и для неё итоговым стало 54-е место.

Победу в индивидуальной гонке одержала Лиза Тереза Хаузер — ей воздалось за неудачу в последнем масс-старте в Оберхофе, когда австрийка должна была выиграть медаль, но упала незадолго до финиша. Второе место в Антерсельве заняла украинка Юлия Джима — залогом её успеха стала безупречная стрельба. Анаис Шевалье-Буше упустила серебро из-за промаха на последнем рубеже, но довольствовалась бронзой. Между призёрами гонки и Павловой расположились также итальянка Доротея Вирер, которая осталась лидером дистанционного зачёта Кубка мира, и немка Янина Хеттих.