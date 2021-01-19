Губерниев дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по биатлону
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- РИА Новости
«Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них — золотая», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
По его словам, его в этом сезоне больше впечатляет выступление женщин, но его удивил в масс-старте Матвей Елисеев. Как считает Губерниев, это только говорит о непредсказуемости гонок в биатлоне.
Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке.
Ранее Сергей Чепиков выразил мнение, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень.