Губерниев дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступлений сборной России по биатлону на чемпионате мира 2021 года.

«Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них — золотая», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

По его словам, его в этом сезоне больше впечатляет выступление женщин, но его удивил в масс-старте Матвей Елисеев. Как считает Губерниев, это только говорит о непредсказуемости гонок в биатлоне.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Сергей Чепиков выразил мнение, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень.