Губерниев дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступлений сборной России по биатлону на чемпионате мира 2021 года.
Губерниев дал прогноз по поводу медалей сборной России на ЧМ по биатлону
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них — золотая», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

По его словам, его в этом сезоне больше впечатляет выступление женщин, но его удивил в масс-старте Матвей Елисеев. Как считает Губерниев, это только говорит о непредсказуемости гонок в биатлоне.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Сергей Чепиков выразил мнение, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень.

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