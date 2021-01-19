Чепиков считает, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказал мнение о том, что некоторые российские биатлонисты тренируются индивидуально.
Чепиков считает, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень
  • globallookpress.com

 «У нас нет крепостного права. Лидерам трудно указывать, как им лучше готовиться. Но, на мой взгляд, если мы хотим вытащить команду на другой уровень, нужно тренироваться всем вместе. Помогать друг другу, чтобы спортсмены чувствовали плечо друг друга. Это же повысит и конкуренцию. За тем же Александром Логиновым будут подтягиваться, соперничать с ним на контрольных тренировках. Опять же тут и медицинский штаб всегда под рукой. Это тоже очень важно. Я ведь иногда тоже готовился индивидуально, мне есть с чем сравнивать. Поэтому, взвешивая все эти моменты, считаю, что лучше готовиться в команде», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

Ранее Чепиков рассказал, чего не хватает сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить