Чепиков считает, что совместные тренировки помогут сборной России по биатлону повысить свой уровень

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказал мнение о том, что некоторые российские биатлонисты тренируются индивидуально.

«У нас нет крепостного права. Лидерам трудно указывать, как им лучше готовиться. Но, на мой взгляд, если мы хотим вытащить команду на другой уровень, нужно тренироваться всем вместе. Помогать друг другу, чтобы спортсмены чувствовали плечо друг друга. Это же повысит и конкуренцию. За тем же Александром Логиновым будут подтягиваться, соперничать с ним на контрольных тренировках. Опять же тут и медицинский штаб всегда под рукой. Это тоже очень важно. Я ведь иногда тоже готовился индивидуально, мне есть с чем сравнивать. Поэтому, взвешивая все эти моменты, считаю, что лучше готовиться в команде», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

Ранее Чепиков рассказал, чего не хватает сборной России по биатлону.