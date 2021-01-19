Чепиков рассказал, чего не хватает сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказал мнение о выступлениях сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.

«Не хватает общего уровня команды — хотелось, чтобы в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо. Но у некоторых ребят виден прогресс, например у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на Рождественской гонке, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году. Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодёжь, например Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

По итогам шести этапов нынешнего сезона Кубка мира в активе сборной России всего одна награда — бронза в смешанной эстафете на этапе в немецком Оберхофе.

Ранее Дмитрий Васильев высказался о причинах слабой физической формы российских биатлонистов.