Чепиков рассказал, чего не хватает сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказал мнение о выступлениях сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.
Чепиков рассказал, чего не хватает сборной России по биатлону
  • globallookpress.com

«Не хватает общего уровня команды — хотелось, чтобы в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо. Но у некоторых ребят виден прогресс, например у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на Рождественской гонке, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году. Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодёжь, например Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать», — приводит слова Чепикова «Советский спорт».

По итогам шести этапов нынешнего сезона Кубка мира в активе сборной России всего одна награда — бронза в смешанной эстафете на этапе в немецком Оберхофе.

Ранее Дмитрий Васильев высказался о причинах слабой физической формы российских биатлонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить