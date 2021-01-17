Васильев о слабой физической форме российских биатлонистов: у меня возникают сплошные вопросы

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о причинах слабой физической формы российских биатлонистов.

«Зачем тогда вы попёрлись в горы, если знали, что у ребят начнётся реакклиматизация? У меня возникают сплошные вопросы, и я понимаю, что ответа на них не получу никогда. Мы в сообществе бывших биатлонистов общаемся между собой и порой не понимаем, что происходит. Всё алогично. Песню про акклиматизацию пускай оставят для себя», — заявил эксперт в интервью RT.

Также Васильев подчеркнул, что главная задача российской команды — в хорошей форме подойти к первенству мира в Поклюке. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион предположил, что у россиян есть шансы на медали в эстафетах ЧМ по биатлону.

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