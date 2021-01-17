Двукратный олимпийский чемпион: у россиян есть шансы на медали в эстафетах ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, что российские биатлонисты смогут побороться за медали как в женской, так и в мужской эстафетах в рамках чемпионата мира в Поклюке.

«Хочется в это верить, и шансы есть. Сборная России способна взять медали как в мужской, так и в женской эстафетах. Что касается личных гонок, то всё будет зависеть от целого ряда факторов. Для нас должны сойтись всё звёзды: в первую очередь идеальная работа на рубежах, более-менее приличный ход и ошибки соперников», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Васильев дал совет Елисееву и его жене после нападок в соцсетях.