Двукратный олимпийский чемпион: у россиян есть шансы на медали в эстафетах ЧМ по биатлону
«Хочется в это верить, и шансы есть. Сборная России способна взять медали как в мужской, так и в женской эстафетах. Что касается личных гонок, то всё будет зависеть от целого ряда факторов. Для нас должны сойтись всё звёзды: в первую очередь идеальная работа на рубежах, более-менее приличный ход и ошибки соперников», — заявил эксперт в интервью RT.
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