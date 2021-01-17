Васильев дал совет Елисееву и его жене после нападок в соцсетях

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о ситуации с нападками на биатлониста сборной России Матвея Елисеева в соцсетях, о которых рассказала супруга спортсмена.

«Как говорил профессор Преображений: «Не читайте перед обедом советских газет». То же самое хочется посоветовать Матвею и его супруге. Зачем обращать внимание на всю ту глупость, которая появляется в интернете? Это ещё раз свидетельствует, что нашим биатлонистам не хватает профессионализма. Ведь нормальный профессионал не стал бы даже читать эту чушь. В социальные сети заходят люди, которые хотят выпустить пар. Зачастую у них самих не всё получается в жизни. Поэтому хейтеры пытаются хотя бы в интернете заявить о себе. А жена Елисеева ещё и отвечает им», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил, что нельзя было ставить Стрельцова на первый этап эстафеты в Оберхофе.

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