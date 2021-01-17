Двукратный олимпийский чемпион: нельзя было ставить Стрельцова на первый этап эстафеты в Оберхофе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за решение поставить на первый этап мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе молодого Кирилла Стрельцова.

«Нельзя было ставить на первый этап, один из самых сложных, относительно молодого парня, который только-только появился в составе сборной. Он впервые приехал на Кубок мира, а его сделали «забойщиком». Представьте, насколько это тяжело психологически. Это грубейшая ошибка тренерского штаба. Кому такое могло прийти в голову? Фантастический непрофессионализм. В результате парень перегорел ещё до старта, а потом и быстро «наелся» на дистанции», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Васильев призвал вернуть в сборную России по биатлону Акимову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить