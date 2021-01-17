Двукратный олимпийский чемпион: нельзя было ставить Стрельцова на первый этап эстафеты в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за решение поставить на первый этап мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе молодого Кирилла Стрельцова.

«Нельзя было ставить на первый этап, один из самых сложных, относительно молодого парня, который только-только появился в составе сборной. Он впервые приехал на Кубок мира, а его сделали «забойщиком». Представьте, насколько это тяжело психологически. Это грубейшая ошибка тренерского штаба. Кому такое могло прийти в голову? Фантастический непрофессионализм. В результате парень перегорел ещё до старта, а потом и быстро «наелся» на дистанции», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Васильев призвал вернуть в сборную России по биатлону Акимову.