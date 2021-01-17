Васильев призвал вернуть в сборную России по биатлону Акимову

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал вернуть в основную сборную России по биатлону Татьяну Акимову.

«Честно говоря, не понимаю, почему её не берут. Для меня это загадка. Можно подумать, в национальной команде очень широкая скамейка. Ведь там и менять людей некем. Не дай бог кто-нибудь заболеет — тренерскому штабу придётся серьёзно поломать голову. Тем более нельзя забывать, что в программу первенства планеты входят три эстафеты: классическая, смешанная и супермикст. Одни и те же девушки все их не вывезут, к тому же им ещё предстоит бежать личные гонки. Так почему не позвать Акимову? Может быть, мы чего-то не знаем», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал работу тренерского штаба сборной России по биатлону.