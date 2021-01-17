Двукратный олимпийский чемпион о работе тренерского штаба сборной России по биатлону: полный абсурд

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе тренерского штаба сборной России по биатлону.

«Там сейчас ждут, что выбор за них сделает руководство СБР. Старший наставник женской сборной Михаил Шашилов так и сказал. Такого я ещё не слышал. Получается, люди хотят, чтобы Виктор Майгуров указал им, кого брать в команду. Подобное позволял себе Владимир Драчёв, но это, конечно, полный абсурд. Фактически Шашилов желает, чтобы глава СБР выполнял его работу», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Васильев жёстко раскритиковал Евгению Павлову за жалобы после женской эстафеты на этапе КМ по биатлону.