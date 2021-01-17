Васильев жёстко раскритиковал Павлову за жалобы после женской эстафеты на этапе КМ по биатлону

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал российскую биатлонистку Евгению Павлову, которая после женской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе посетовала, что тренерский штаб сборной не поинтересовался её самочувствием.

«Конечно, это ненормально. Нельзя делать такие заявления во всеуслышание. Тем самым Павлова показывает свою невоспитанность и абсолютное отсутствие дисциплины. Если тебе что-то не нравится, подойди к тренеру и обсуди с ним, а не жалуйся публично, что с тобой не советуются. Если Евгении тяжело, пусть садится дома на диван и ждёт, когда станет легче. Раз ты приехала на Кубок мира, нужно стиснуть зубы и выступать за страну», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова назвала успехом четвёртое место женской сборной России в эстафете на этапе КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить