Васильев жёстко раскритиковал Павлову за жалобы после женской эстафеты на этапе КМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал российскую биатлонистку Евгению Павлову, которая после женской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе посетовала, что тренерский штаб сборной не поинтересовался её самочувствием.

«Конечно, это ненормально. Нельзя делать такие заявления во всеуслышание. Тем самым Павлова показывает свою невоспитанность и абсолютное отсутствие дисциплины. Если тебе что-то не нравится, подойди к тренеру и обсуди с ним, а не жалуйся публично, что с тобой не советуются. Если Евгении тяжело, пусть садится дома на диван и ждёт, когда станет легче. Раз ты приехала на Кубок мира, нужно стиснуть зубы и выступать за страну», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова назвала успехом четвёртое место женской сборной России в эстафете на этапе КМ.