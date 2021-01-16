Анфиса Резцова назвала успехом четвёртое место женской сборной России в эстафете на этапе КМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление женской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Не буду ничего комментировать, но девчонки молодцы! Четвёртое место для них — это успех! Мои пожелания — чтобы они в дальнейшем попадали в призы», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Российская команда в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой стала четвёртой в эстафете в Оберхофе, уступив Германии, Белоруссии и Швеции.

Ранее Дмитрий Губерниев предсказал, что сборная России по биатлону завоюет две медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.