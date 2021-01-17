«Наших биатлонистов плохо воспитывают»: Васильев об эстафетах в Оберхофе, скандале вокруг Павловой и травле Елисеева

Российским биатлонистам не хватает дисциплины. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев после скандального заявления Евгении Павловой. По его словам, спортсменка не должна списывать свой провал на недостаток внимания со стороны наставников к состоянию спортсменов. Также он высказался о «деревянных» медалях отечественной команды в эстафетах на этапе Кубка мира, посоветовал Матвею Елисееву не обращать внимания на недоброжелателей и раскритиковал тренерский штаб.

«Павлова показала абсолютное отсутствие дисциплины»

— После женской эстафеты ушедшая на штрафной круг Евгения Павлова заявила, что ей не стоило бежать гонку, а также посетовала, что тренерский штаб сборной не интересуется состоянием подопечных. Вас удивило её высказывание?

— Конечно, это ненормально. Нельзя делать такие заявления во всеуслышание. Тем самым Павлова показала свою невоспитанность и абсолютное отсутствие дисциплины. Если тебе что-то не нравится, подойди к тренеру и обсуди с ним с глазу на глаз, а не жалуйся публично, что с тобой не советуются. Если Евгении тяжело, пусть садится дома на диван и ждёт, когда станет легче. Раз ты приехала на Кубок мира, нужно стиснуть зубы и выступать за страну.

— Но Павлова не первый раз отмечается подобными заявлениями…

— Повторюсь, биатлонистов в сборной России плохо воспитывают. Они не должны позволять себе так распускать язык. Ну что это такое?! Полное отсутствие дисциплины, а также коммуникации между тренерами и спортсменами. Такого быть не должно, ведь именно дисциплина — фундамент всего.

— То есть слова Павловой могут свидетельствовать о не самой идеальной атмосфере в команде?

— Это тревожный звоночек. Ты можешь делать всё что угодно, но результата не будет, если внутри коллектива нет дисциплины.

— Можно ли сказать, что Евгения психологически не готова к эстафетам?

— Возможно, дело действительно в этом. Предположу, что Павловой просто не стоит бегать первый этап. Конечно, надо было попробовать её в деле, но вспомните одиночную смешанную эстафету. Евгения провалила работу на огневых рубежах и ушла на два штрафных круга. Несмотря на это, ей отдали роль «забойщицы». Мы видим, что первый этап она бегать не готова. Биатлонистка вроде бы считается хорошим стрелком, но заходит на штрафной круг. В таком случае называть её снайпером затруднительно. Тренерскому штабу стоит подумать об иной расстановке спортсменок в четвёрке.

— Но, получается, заменить её некем?

— По крайней мере, Павловой можно отдать другой этап. А на первом нужно попробовать ту же Ларису Куклину. Глядишь, что-то из этого получится.

— Способна ли сборную России, в том числе в эстафете, усилить Татьяна Акимова, которая выиграла две спринтерские гонки на Кубке IBU?

— Честно говоря, не понимаю, почему её не берут в основную сборную. Для меня это загадка. Можно подумать, в национальной команде очень широкая скамейка. Ведь там и менять людей некем. Если, не дай бог, кто-нибудь заболеет, тренерскому штабу придётся серьёзно поломать голову. Тем более нельзя забывать, что в программу первенства планеты входят три эстафеты: классическая, смешанная и супермикст. Одни и те же девушки все их не вывезут, к тому же им ещё предстоит бежать личные гонки. Так почему не позвать Акимову? Может быть, мы чего-то не знаем...

— Верите, что на ЧМ её всё-таки возьмут?

— Очень хочется в это верить. В любом случае окончательное решение предстоит принять тренерскому штабу. Правда, там сейчас ждут, что это за них сделает руководство СБР. Старший наставник женской сборной Михаил Шашилов так и сказал. Такого я ещё не слышал. Получается, люди хотят, чтобы Виктор Майгуров указал им, кого брать в команду. Подобное позволял себе Владимир Драчёв, но это, конечно, полный абсурд. Фактически Шашилов желает, чтобы глава СБР выполнял его работу.

— В целом, если не брать в расчёт Павлову, выступление россиянок в эстафете на этапе в Оберхофе оставило у вас положительное впечатление?

— Не могу так сказать. Во-первых, они зашли на штрафной круг, во-вторых, не сумели подняться в первую тройку. Но и особого негатива нет.

— Верите, что на ЧМ отечественные биатлонистки завоюют медаль в эстафете?

— Потенциал есть, и в Оберхофе они это доказали. Россиянки уступили немкам 42,5 секунды. Как раз столько времени ушло у Павловой на прохождение штрафного круга и работу с доппатронами.

«У Елисеева получается проблемный сезон»

— Не обошлось без мини-скандала и в мужской сборной. Жена Матвея Елисеева обвинила подписчиков мужа в Instagram в том, что они пишут ему гадости.

— Как говорил профессор Преображенский: «Не читайте до обеда советских газет». То же самое хочется посоветовать Матвею и его супруге. Зачем обращать внимание на всю ту глупость, которая появляется в интернете? Это ещё раз свидетельствует, что нашим биатлонистам не хватает профессионализма. Ведь нормальный профессионал не стал бы даже читать эту чушь. В социальные сети заходят люди, которые хотят выпустить пар. Зачастую у них самих не всё получается в жизни. Поэтому хейтеры пытаются хотя бы в интернете заявить о себе. А жена Елисеева ещё и отвечает им. Это же полная глупость!

— Стоило ли вообще убирать Елисеева с первого этапа?

— Всё равно экспериментировать нужно. Стартовый этап очень сложный. Если ты начинаешь «зажигать» с первых метров, на последний круг сил тебе 100% не хватит. Но у Матвея в целом получается проблемный сезон. Подозреваю, что во время подготовительного периода он занимался чем-то не тем. Посмотрите, сколько он регулярно проигрывает на финише. Это явная недоработка летом.

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— Улучшения функционального состояния Матвея к ЧМ ждать не стоит?

— Очень и очень сомневаюсь в этом. Другое дело — Александр Логинов. Нельзя забывать, что у него в семье произошла трагедия — умер отец. Саше просто нужно время, чтобы прийти в себя и сконцентрироваться, может быть, не на всей программе первенства планеты, а на каких-то отдельных гонках.

— Можно ли назвать ошибкой решение доверить стартовый этап эстафеты в Оберхофе Кириллу Стрельцову?

— Нельзя было ставить на первый этап, один из самых сложных, относительно молодого парня, который только-только появился в составе сборной. Он впервые приехал на Кубок мира, а его сделали «забойщиком». Представьте, насколько это тяжело психологически. Это грубейшая ошибка тренерского штаба. Кому такое могло прийти в голову? Фантастический непрофессионализм. В результате парень «перегорел» ещё до старта, а потом и быстро «наелся» на дистанции.

— Эдуард Латыпов со своей работой вновь уверенно справился. Можно ли сказать, что сборная наконец получила хорошего финишёра?

— На сегодняшний день — да. Он зарекомендовал себя отлично. Тренерам необходимо ставить его на последний этап, если у Эдуарда, конечно, будет всё в порядке со здоровьем. Ему данный отрезок подходит просто идеально.

— То есть Логинову психологически проще работать на третьем?

— Конечно. Александр давно уже показал, что роль финишёра ему не слишком подходит. Вспомните, сколько он допускал промахов последними выстрелами в эстафетах. На третьем же этапе у него всё складывается достаточно неплохо.

— Стрельцова после провала в Оберхофе мы вряд ли увидим в эстафетной четвёрке. Кто может занять его место?

— Конечно, Антон Бабиков. Я давно об этом говорю. Его нужно пробовать на первом этапе. Это опытный матёрый спортсмен, чемпион мира в эстафете. Пусть Антон не демонстрирует высокую скорость, зато надёжно работает на огневых рубежах. Для «забойщика» это очень важно.

— На ЧМ россияне способны побороться за награду в эстафете?

— Хочется в это верить, и шансы есть. Сборная России в состоянии взять медаль как в мужской, так и в женской эстафетах. Что касается личных гонок, то всё будет зависеть от целого ряда факторов. Для нас должны сойтись все звёзды: в первую очередь идеальная работа на рубежах, более-менее приличный ход и ошибки соперников.

— На этапе в Оберхофе российские биатлонисты показывали неплохую скорость в личных гонках, однако спустя неделю от неё не осталось и следа. Тренерский штаб объясняет всё акклиматизацией после сбора в горах Сочи.

— Это говорит об их непрофессионализме. Зачем тогда вы попёрлись в горы, если знали, что у ребят начнётся реакклиматизация? У меня возникают сплошные вопросы, и я понимаю, что ответа на них не получу никогда. Мы в сообществе бывших биатлонистов общаемся между собой и порой не понимаем, что происходит. Всё алогично. Песню про акклиматизацию пускай оставят для себя.

— Верите, что в преддверии первенства планеты кто-то из отечественных биатлонистов всё-таки прибавит функционально?

— Хочется верить. Главная задача сборной России — не удивить на отдельно взятом этапе, а подойти в хорошей форме к ЧМ. Возьмите тех же шведов. На старте сезона они смотрелись великолепно, но сейчас сдулись. И какой в этом смысл?