Чернышенко поручил провести проверку массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл совещание по случаям массового снятия биатлонистов-юниоров с «Ижевской винтовки».
Чернышенко поручил провести проверку массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»
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Как сообщает «Матч ТВ», в совещании приняли участие представители Минспорта, Генпрокуратуры, МВД, ФМБА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Союза биатлонистов России.

В ходе обсуждения были заслушаны объяснения спортивных организаций и региональных властей.

Чернышенко поручил провести тщательную проверку с участием Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В свою очередь, РУСАДА проведёт дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

В декабре прошлого года 48 спортсменов снялись с юниорских соревнований по биатлону в Ижевске и Чайковском после приезда инспекторов допинг-контроля.

Ранее сообщалось, что о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки» высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

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