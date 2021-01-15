Чернышенко поручил провести проверку массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл совещание по случаям массового снятия биатлонистов-юниоров с «Ижевской винтовки».

Как сообщает «Матч ТВ», в совещании приняли участие представители Минспорта, Генпрокуратуры, МВД, ФМБА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Союза биатлонистов России.

В ходе обсуждения были заслушаны объяснения спортивных организаций и региональных властей.

Чернышенко поручил провести тщательную проверку с участием Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В свою очередь, РУСАДА проведёт дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

В декабре прошлого года 48 спортсменов снялись с юниорских соревнований по биатлону в Ижевске и Чайковском после приезда инспекторов допинг-контроля.

Ранее сообщалось, что о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки» высказался комментатор Дмитрий Губерниев.