Наставник российских биатлонистов раскритиковал Стрельцова и Елисеева за выступление в эстафете

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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что два из четырех участников мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе выступили ниже своих возможностей.
Наставник российских биатлонистов раскритиковал Стрельцова и Елисеева за выступление в эстафете
  • РИА Новости

Специалист посетовал, что в ином случае команда могла рассчитывать на медали.

«Надо посмотреть аналитику гонки, но у Кирилла Стрельцова и ход, и стрельба были плохие. Надо думать, возвращать ли Матвея Елисеева на первый этап. В эстафете он выступил из рук вон плохо. Если бы он бежал гонку так, как спринт, у нас уже был бы шанс зацепиться», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Ранее Елисеев посетовал, что тренеры не обсудили с ним выступление на втором этапе эстафеты на КМ.

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