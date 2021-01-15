Елисеев посетовал, что тренеры не обсудили с ним выступление на втором этапе эстафеты на КМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о своём участии в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Спортсмен бежал на втором этапе. Сборная России заняла четвёртое место.

По словам Елисеева, о своём выступлении на втором отрезке дистанции он узнал от Эдуарда Латыпова, которого тренеры выбрали финишёром.

«Со мной никто ничего не обсуждал. Был смысл попробовать меня не на первом этапе. На будущее, думаю, что первый этап более комфортный для меня. Эксперимент себя оправдал, дал пищу для размышлений. Это стоило проверить до начала чемпионата мира. На втором этапе более быстрый круг... на первом все спокойно идут в толпе, поэтому для меня он чуть более комфортный», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Биатлонист также рассказал о сложностях на стрельбе: пальцы мёрзли, а дополнительные патроны он почти не чувствовал, чудом попадая в патронник.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов выразил сожаление из-за непопадания эстафетной команды в топ-3 на этапе КМ.