Логинов выразил сожаление из-за непопадания эстафетной команды в топ-3 на этапе КМ

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Логинов выразил сожаление из-за непопадания эстафетной команды в топ-3 на этапе КМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Спортсмен бежал на третьем отрезке. Сборная России заняла четвёртое место.

«Может, не хватило опыта на стрельбе. В Оберхофе достаточно тяжело из-за ветра. Где-то тактически неправильно кто-то сработал, но команда пришла четвёртой. Конечно, обидно, но мы сделаем выводы и будем стараться дальше. Жаль, что не получилось бороться за более высокие места», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он также признался, что не шёл ва-банк на своём этапе, но старался держать темп.

«Сейчас в любом случае мне становится легче. Я не сомневаюсь, что через неделю состояние будет совсем другое», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету 4 × 7,5 км.

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