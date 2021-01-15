Логинов выразил сожаление из-за непопадания эстафетной команды в топ-3 на этапе КМ
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Спортсмен бежал на третьем отрезке. Сборная России заняла четвёртое место.
«Может, не хватило опыта на стрельбе. В Оберхофе достаточно тяжело из-за ветра. Где-то тактически неправильно кто-то сработал, но команда пришла четвёртой. Конечно, обидно, но мы сделаем выводы и будем стараться дальше. Жаль, что не получилось бороться за более высокие места», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Он также признался, что не шёл ва-банк на своём этапе, но старался держать темп.
«Сейчас в любом случае мне становится легче. Я не сомневаюсь, что через неделю состояние будет совсем другое», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету 4 × 7,5 км.