Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ, россияне — четвёртые
- РИА Новости
Её время составило 1 час 22 минуты 28 секунд. Французы обошлись без штрафных кругов, но задействовали восемь дополнительных патронов.
Второе место заняли норвежцы. Их отставание составило 4,2 сек (1+4). Бронзу забрали итальянцы (1.06,6/0+5).
Российская команда в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала на четвёртом месте. Россияне уступили французам 1.55,3 (0+9).
Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе.