Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ, россияне — четвёртые

Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Её время составило 1 час 22 минуты 28 секунд. Французы обошлись без штрафных кругов, но задействовали восемь дополнительных патронов.

Второе место заняли норвежцы. Их отставание составило 4,2 сек (1+4). Бронзу забрали итальянцы (1.06,6/0+5).

Российская команда в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала на четвёртом месте. Россияне уступили французам 1.55,3 (0+9).

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе.