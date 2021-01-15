Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ, россияне — четвёртые

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Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ, россияне — четвёртые
  • РИА Новости

Её время составило 1 час 22 минуты 28 секунд. Французы обошлись без штрафных кругов, но задействовали восемь дополнительных патронов.

Второе место заняли норвежцы. Их отставание составило 4,2 сек (1+4). Бронзу забрали итальянцы (1.06,6/0+5).

Российская команда в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала на четвёртом месте. Россияне уступили французам 1.55,3 (0+9).

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе.

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