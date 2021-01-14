Биатлонистка Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе

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Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Биатлонистка Казакевич извинилась за своё неудачное выступление в спринте в Оберхофе
  • РИА Новости

«Хотелось бы извиниться за гонку. Сложно сказать, что было на стойке, сейчас уже больше эмоций, не могу сказать, почему промахнулась пять раз. Многие спрашивали: «Может быть, я стреляла не по своей установке?» Не справилась с рубежом, где-то недоработала. С Оберхофом я не подружилась, это была завершающая гонка тут», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

По итогам гонки Казакевич заняла 72-е место, допустив пять промахов и уступив победительнице 2 минуты 54,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Евгения Павлова назвала положительным своё выступление в спринте на этапе в Оберхофе.

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