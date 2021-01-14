Павлова назвала положительным своё выступление в спринте на этапе в Оберхофе

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Гонка была положительной, делаем выводы и двигаемся дальше. В прошлом спринте пробежала лучше? Не знаю, что случилось, накопилась усталость, может, надо уже что-то пропускать, организм не успевает восстанавливаться. Будем решать с тренерами, что делать. У меня просто усталость, она накопилась, старт за стартом выкладываешься полностью. Практика такая, что готов — бежишь. У нас тренеры берегут нас, понимающие», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

По итогам гонки Павлова заняла 43-е место, допустив два промаха и уступив победительнице 1 минуту 50,7 секунды.

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