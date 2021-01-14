Бывшая лыжница Нильссон оценила свой дебют в биатлоне

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон прокомментировала свой дебют в биатлоне на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Бывшая лыжница Нильссон оценила свой дебют в биатлоне
  • © Harald Deubert via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Приятно, что мой дебют состоялся. Теперь я могу смотреть в будущее и надеяться, что всё будет в порядке. Это была совершенно новая для меня трасса — я много тренировалась в Эстерсунде. Будучи биатлонистом, нужно уметь закрыть все пять мишеней и при этом делать отличный спринтерский круг, но пока мне трудно. Мне нужно многому научиться», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.

В своей дебютной гонке Нильссон заняла 99-е место, допустив пять промахов и уступив победительнице 3 минуты 48,6 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на первом этапе Кубка IBU.

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