Тренер сборной России о словах Павловой после эстафеты: легко только у кассы

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление команды в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Тренер сборной России о словах Павловой после эстафеты: легко только у кассы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Своё не отдали, чужого не взяли. Есть куда стремиться. Потенциал есть, бороться можем. Слова Павловой о том, что ей нужно было пропустить эстафету? Легко только у кассы. Кому здесь было легко на трассе? Лёгких гонок не бывает, это сказки», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в целом спортсменки хорошо отработали свои этапы. По его мнению, у Павловой произошёл сбой из-за давления от борьбы, но она может стрелять гораздо лучше.

«Кайшева — молодец, хорошо отработала последний этап. Думаю, она отработала лучше, чем Антон Шипулин», — добавил Шашилов.

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете. Павлова чисто отстрелялась на первом огневом рубеже, но допустила четыре промаха на втором, в итоге передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера в 47,6 секунды.

Ранее Владимир Аликин оценил выступление Павловой в эстафете.

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