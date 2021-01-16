Аликин о выступлении Павловой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе: затрясло девочку

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался о выступлении Евгении Павловой в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«С Павловой нужно разговаривать. Может быть, загнали её. Ногами стала работать быстрее, подошла, и всё — затрясло девочку. Ветра не было, стреляй как есть», — цитирует Аликина «Чемпионат».

Он подчеркнул, что Павлова подошла к стрельбе не в своём ритме, а в такой ситуации нужны особенные усилия, чтобы успокоиться.

Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете. Павлова чисто отстрелялась на первом, но допустила четыре промаха на втором огневом рубеже, в итоге передав эстафету Ларисе Куклиной десятой, с отставанием от лидера на 47,6 секунды.

Ранее Ульяна Кайшева прокомментировала четвёртое место в эстафете.